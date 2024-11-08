Он сообщал врагу информацию о военных объектах, средствах ПВО на территории области, а также о составе своего ТЦК.

На Волыни задержали военнослужащего Территориального центра комплектования (ТЦК), завербованного военной разведкой России.

Как сообщает Служба безопасности Украины, 30-летний военнослужащий, проходивший службу в подразделении охраны местного ТЦК пытался установить и передать агрессору места базирования подразделений Вооруженных сил Украины, Службы безопасности и Национальной полиции для нанесения ударов врага по Волыни.

По данным следствия, мужчина попал в поле зрения оккупантов из-за своих родственников в России, с которыми поддерживал контакт и разделял антиукраинские взгляды.

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Отмечается, что работник ТЦК на служебном авто объезжал местность под видом рабочих поездок и фиксировал расположение военных объектов.

Также он пытался выявить радиолокационные станции и зенитно-ракетные комплексы ВСУ для осуществления вражеских обстрелов "в обход" украинской ПВО.

Полученную информацию агент направлял своему российскому куратору через анонимный чат в мессенджере.

Задержанному работнику ТЦК сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как проинформировали в Офисе генерального прокурора, он также передавал агентам РФ информацию о личном составе и руководстве своего ТЦК, дислокации воинской части, средствах противовоздушной обороны и других стратегических объектах на Волыни.

"Для связи с представителями РФ он использовал мессенджер, а за "услуги" получал вознаграждение, которое накапливал в криптовалюте и выводил на личные банковские счета. Во время обыска в его доме обнаружили технические устройства с доказательствами подрывной деятельности", - сказано в сообщении.

Военнослужащий отстранен от должности.

Другие задержания работников ТЦК

В августе в Киевской области были задержаны начальники Бориспольского и Бучанского ТЦК и СП и их сообщник, которые подозреваются в содействии в уклонении от мобилизации. По данным следствия, они обеспечивали изготовление поддельных медицинских документов, которые в дальнейшем служили основанием для признания военнообязанных непригодными к военной службе и их исключения с воинского учета.

Задокументировано более 20 человек, которые таким образом пытались уклониться от мобилизации.

В ходе проведения обысков у двух руководителей районных ТЦК изъяли почти полмиллиона долларов США, еще более 600 тыс. долларов США у их сообщника, а также военно-учетные и медицинские документы военнообязанных.

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