Начальники Бориспольского и Бучанского ТЦК прятали наличные под полом и за обшивкой стен собственных домов.

В Киевской области задержаны начальники Бориспольского и Бучанского ТЦК и СП и их сообщник, которые подозреваются в содействии в уклонении от мобилизации.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора. По данным следствия, руководители Бориспольского и Бучанского ТЦК организовали схему уклонения военнообязанных от мобилизации. Они обеспечивали изготовление поддельных медицинских документов, которые в дальнейшем служили основанием для признания военнообязанных непригодными к военной службе и их исключения с воинского учета.

В сообщении сказано, что уже задокументировано более 20 человек, которые таким образом пытались уклониться от мобилизации. В Офисе генпрокурора отмечают, что подозреваемые пытались привлечь к противоправной деятельности должностных лиц Центральной военно-врачебной комиссии Вооруженных сил Украины для беспрепятственного утверждения необходимых документов.

"В помещениях ТЦК, а также по месту жительства руководителей ТЦК, их сообщника, уклонистов и в автомобилях фигурантов проведено 33 обыска. В ходе проведения обысков у двух руководителей районных ТЦК изъяли почти полмиллиона долларов США, еще более 600 тыс. долларов США у их сообщника, а также военно-учетные и медицинские документы военнообязанных", - сказано в сообщении.

Им сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ и других военных формирований, а также предоставлении неправомерной выгоды (ч. 1 ст. 114-1, ч. 3 ст. 369 УК Украины).

В Офисе генпрокурора сообщили, что сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога. Досудебное расследование ведет СБУ, оперативное сопровождение - Департамент военной контрразведки СБУ.

Как сообщили в СБУ, сообщником руководителей двух районных ТЦК столичного региона является гражданин страны Южного Кавказа. "Во время обысков в помещениях и автомобилях задержанных обнаружено более 1,2 млн американских долларов. Большинство изъятой наличности фигуранты хранили в специально оборудованных тайниках под полом и за обшивкой стен собственных домов", - сказано в сообщении.

Как установило расследование, фигуранты предлагали военнообязанным свое содействие для избежания призыва на основании поддельных документов о непригодности к службе по состоянию здоровья.

По материалам дела, стоимость таких "услуг" составляла 37 тыс. долларов США с одного уклониста. Для реализации схемы должностные лица военкоматов использовали личные связи среди представителей ВВК, которых "втемную" привлекали к преступной схеме.

Потом фиктивные документы использовали для снятия потенциальных призывников с воинского учета, что давало им возможность сбежать за границу. Для поиска уклонистов и передачи денег чиновники ТЦК привлекли своего знакомого-иностранца.

Военная контрразведка СБУ задержала посредника в столичном ресторане, когда он получал 50 тыс. американских долларов от новых клиентов. После этого в служебных кабинетах задержали обоих должностных лиц ТЦК. Дополнительно во время обысков в доме иностранца обнаружено большое количество оружия, в частности, пистолет с глушителем, происхождение которого сейчас устанавливается.

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Как сообщал УНИАН, в 2023 году на Харьковщине разоблачили чиновника районного военкомата, который за деньги предлагал уклонистам избежать мобилизации.

В частности, злоумышленник обеспечивал уклонистов справками военно-врачебной комиссии и удостоверениями, которые подтверждали непригодность к военной службе с исключением с воинского учета. Стоимость таких "услуг" составляла от 3 до 8 тыс. долларов с одного "клиента". Отмечалось, что для передачи взяток чиновник неоднократно привлекал посредников.

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