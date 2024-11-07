По его словам, в военном деле 80% должна играть подготовка, 20% - воля судьбы.

Решение о том, что военнообязанные и резервисты-добровольцы могут выбрать воинскую часть для службы без обращения в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, позволит более качественно готовить новых бойцов. Об этом заявил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени атамана Сирко Юрий Федоренко в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

"Мы понимаем, что "бусификация", которая сейчас происходит, - это абсолютно неприемлемая ситуация, и это не сработает. Для того, чтобы сработали мобилизационные процессы, необходимо дать элементы качественной подготовки и четкое понимание каждому, кто является военнообязанным, что военная служба - это не приговор и гибель. Военная служба - это, прежде всего, возможность защитить самое дорогое и дорогих", - сказал командир.

По его словам, очень положительным является решение о том, что военнообязанные и резервисты-добровольцы могут выбрать воинскую часть для службы без обращения в ТЦК.

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"По моему убеждению есть очень положительная инициатива, которая начала внедряться. Это разрешение на мобилизационные процессы непосредственно в боевые бригады на различные должности", - сказал Федоренко.

По его мнению, преимущество такой мобилизации в том, что есть возможность готовить на своих учебных мощностях. Он пояснил:

"Кто может лучше научить военному делу, чем тот, кто вчера сменился с боевой позиции и сегодня приобщен к учебному процессу, который непосредственно скажет, что происходит на линии боевого соприкосновения... Это дает возможность высококачественно готовить личный состав. В военном деле, по моему убеждению, 80% должна играть подготовка. И только 20% в такой страшной войне, где применяется все имеющееся вооружение, мы оставляем на волю судьбы".

Мобилизация в Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в начале октября воинские части получили право проводить мобилизацию резервистов и военнообязанных, которые добровольно желают служить во время мобилизации.

Соответствующее постановление, которое разработало Министерство обороны, принял Кабинет министров.

Согласно решению, командиры воинских частей получают полномочия непосредственно выдавать направления на военно-врачебную комиссию для определения годности к службе и комплектовать боевые части добровольцами, желающими служить по призыву по мобилизации. Перечень воинских частей, командиры которых смогут осуществлять призыв добровольцев, будет определять Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

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