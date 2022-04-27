Задержанный передавал данные о перемещении и расположении украинских защитников.

В Кривом Роге задержали шпиона, который с февраля 2022 года сотрудничал с российскими оккупантами. Он передавал информацию о расположении и перемещении украинских защитников на юге страны.

Об аресте сообщили на официальном сайте Днепропетровской областной прокуратуры.

"При процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры задержано и сообщено о подозрении жителю Кривого Рога по факту пособничества совершению планирования, подготовки, развязывания агрессивной войны и незаконного приобретения, ношения, хранения боевых припасов без предусмотренного законом разрешения (ч. 5 ст. 27, ч. 2 статьи 437, ч. 1 статьи 263 УК Украины)", — сказано в официальном заявлении.

Шпион с февраля текущего года сотрудничал с оккупантами. Он использовал мессенджер Telegram, чтобы передавать информацию о расположении воинских частей и территориальной обороны, передвижении Вооруженных сил Украины, количестве военной техники на Мариупольском, Запорожском и Криворожском направлениях с целью нанесения авиационных и ракетных ударов агрессором.

Подозреваемого задержали спецслужбы в порядке статьи 208 УК Украины. Во время ареста у шпиона изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, автомобиль, корпус ручной гранаты, запал и патроны.

Напомним, несколько дней назад СБУ задержала в Одессе интернет-агента российских спецслужб. Он распространял в соцсетях дезинформацию о ситуации на фронте и призывал поддержать оккупантов.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажках городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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