Внеся более 3,2 млн грн залога, Олег Муратов вышел на свободу 6 января.

Заместитель начальника Одесской областной военной администрации Олег Муратов, который подозревается в подстрекательстве подчиненного к даче взятки, вышел из СИЗО под залог.

"Подозреваемый по делу после внесения более 3,2 млн грн залога вышел из СИЗО. Это произошло 6 января", — сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Дело заместителя председателя Одесской ОГА Муратова: детали

5 января суд избрал меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей с возможностью внесения залога в более 3,2 млн грн заместителю начальника Одесской ОВА Олегу Муратову.

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По данным следствия, он предложил руководителю структурного подразделения обладминистрации "решить" вопрос с правоохранителями и закрыть уголовное производство. Дело расследуется в отношении должностных лиц по факту присвоения государственного имущества.

Предлагая дать взятку, Муратов ссылался на свои связи с правоохранительными органами. Чиновника задержали после получения 27 тыс. долл. Его связь с должностными лицами в правоохранительных органах проверяется.

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