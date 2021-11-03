Обыски у чиновников проводили в рамках уголовного производства о злоупотреблении властью, узнали журналисты.

Сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками к двум высокопоставленным украинским чиновникам.

СБУ пришла с обысками к вице-премьер-министру – министру экономики Украины Алексею Любченко, а также и.о. председателя Государственной налоговой службы Евгению Олейникову, говорится на странице "ЄвроМайдан – EuroMaydan" в Facebook.

Обыски у чиновников проводит НАБУ в рамках производства, которое расследуется по ст. 364 Уголовного кодекса ("Злоупотребление властью или служебным положением"), сообщили "Украинские новости", ссылаясь на свой источник.

Активисты также показали фотографии, на которых силовики сняты во время работы.

На одном из снимков видно, как вооруженный сотрудник СБУ по лестнице взбирается на забор возле частного дома.

Еще на одном фото снято, как силовики работают в кабинете.

Напомним, 2 ноября стало известно, что Алексей Любченко подал заявление на увольнение с должности министра экономики. Любченко стал министром 20 мая.

Ранее – в апреле – Кабмин назначил его на пять лет председателем Государственной налоговой службы.

Евгений Олейников с 6 мая был назначен заместителем главы налоговой службы, а позже стал и.о. председателя ведомства.

Автор: Екатерина Присяжнюк