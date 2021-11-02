Он был назначен на эту должность 20 мая этого года.

Первый вице-премьер-министр – министр экономики Алексей Любченко подал заявление об увольнении.

Об этом сообщил в Telegram представитель Кабинета Министров Украины в парламенте Тарас Мельничук.

"Первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Любченко Алексей подал заявление в аппарат ВРУ с просьбой принять отставку с занимаемой должности", - отметил Мельничук.

Как сообщал УНИАН, 20 мая этого года Верховная Рада назначила главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко первым вице-премьер-министром - министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины.

Читайте такжеТерехов победил на выборах мэра Харькова - теризбирком28 октября в комментарии УНИАН заместитель председателя фракции "СН" Галина Янченко отметила: "Мінстратегпром уже объявлен. Далее - Министерство оккупированных территорий, Министерство обороны, Министерство экологии и Министерство экономики".

На уточнение относительно кандидатов на замену, она рассказала: "по министерству оккупированных территорий и Министерству обороны - там будет легкая, скажем так, смена: Резников идет на Министерство обороны, а на Министерство оккупированных территорий сейчас рассматривается Верещук (народный депутат от "СН" - УНИАН). И на Министерство экономики рассматривается Юлия Свириденко (заместитель руководителя Офиса президента Украины - УНИАН)".

Кроме того, на должность министра экологии, добавила она, рассматривается нынешний замминистра Руслан Стрелец. Янченко отметила, что это данные именно по состоянию на 28 октября.

Как известно, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности сейчас возглавляет Олег Уруский, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, Министерство обороны - Андрей Таран, Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов - Роман Абрамовский, а Министерство экономики Украины - Алексей Любченко.

1 ноября стало известно, что вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников и вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский подали заявления об увольнении.

Автор: Дмитрий Шварц