Сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски в Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и Департаменте по вопросам регистрации Киевской городской государственной администрации в деле о незаконной застройке возле Киево-Печерской лавры.
Об этом сообщили в пресс-службе Бюро.
«Следователи теруправления ГБР в Киеве провели обыски в Департаменте по вопросам государственного архитектурно-строительного контроля и Департаменте по вопросам регистрации Киевской городской государственной администрации», - говорится в сообщении.
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Указывается, что, по предварительной информации следствия, чиновники КГГА не остановили строительство 6-этажного офисного здания возле Киево-Печерской лавры, хотя, согласно градостроительными условиями, застройщик имел право построить там жилой дом не выше 4-х этажей.
Также, как отмечают в ГБР, работники КГГА противоправно зарегистрировали право собственности застройщика на недостроенное помещение.
Предварительная квалификация правонарушения по ч. 3 ст. 365-2 УК Украины (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги, повлекшее тяжкие последствия) и ч. 1 ст. 367 УК Украины (служебная халатность).
Чиновникам грозит лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет с конфискацией имущества.
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