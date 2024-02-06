Опытный агент для передачи информации привлек контрабандистов и "волонтера".

В Украине задержали пятерых предателей, которые работали в разведке и СБУ и сливали Москве секретные данные об АЭС, Харькове и обороне Одессы. Как сообщает Служба безопасности Украины, нейтрализована мощная агентурная сеть военных контрразведки ФСБ, в которую входили бывшие и нынешние должностные лица спецслужб Украины.

Говорится, что в результате многоэтапной спецоперации в разных регионах задержаны пять участников вражеской группы. Среди них - бывшие должностные лица Главного управления разведки Минобороны, Службы внешней разведки Украины, а также-сотрудник областного управления СБУ.

По данным следствия, фигуранты держали связь с одним и тем же куратором ‒ сотрудником российской ФСБ, который сейчас находится во временно оккупированном Крыму. Задачей вражеских агентов была передача агрессору разведданных о Силах обороны и стратегически важных энергообъектах Украины.

Установлено, что экс-чиновник внешней разведки был завербован ФСБ еще до полномасштабного вторжения во время пребывания на службе. С тех пор он собирал информацию о местах базирования украинских военных, а после 24 февраля 2022 года – и о каналах переправки иностранного вооружения в Украину. Также он передавал в ФСБ секретную информацию об особенностях работы и системы охраны Ривненской и Хмельницкой АЭС.

По данным СБУ, для максимальной конспирации фигурант не присылал информацию по телефону. Разведданные он передавал через сообщника, который выезжал за границу как волонтер и лично отчитывался резиденту вражеской спецслужбы.

Особо чувствительную информацию бывший разведчик передавал на флешке через контрабандистов из приграничных районов Украины.

Как отмечается, еще один агент, который ранее проходил службу в ГУР, "сливал" агрессору личные данные украинских защитников. Другой фигурант, сотрудник СБУ, разведывал для оккупантов геолокации фортификационных сооружений и инженерных заграждений вблизи береговой линии Одесской области.

"ФСБ вербовала участников группы, используя в том числе угрозы убийства их семей. Кроме того, за каждое выполненное задание злоумышленники получали средства от РФ", - говорится в сообщении.

СБУ обнародовала часть допроса одного из фигурантов, где он признается, что несколько раз получал деньги на банковскую карту – "где-то 1 тыс. долларов". Из его общения с "заказчиком" следует, что он вербовал в ряды предателей офицера оперативной группы – своего друга, с которым дружил.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили пятерым участникам российской агентурной сети о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена). Им уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех вражеских приспешников", - рассказали в СБУ.

По данным Офиса Генерального прокурора, подозреваемые входили в агентурную сеть руководителя разведывательного центра военной контрразведки ФСБ РФ.

"Сотрудник СБУ передавал информацию относительно фортификационных сооружений и инженерных заграждений вблизи береговой линии Одессы, координаты мест расположения реактивных систем залпового огня в Харькове. Агент, который ранее проходил службу в ГУР, передавал личные данные сотрудников ГУР МОУ, информацию о пунктах дислокации и автомобиле, который использует украинская военная разведка", - уточнили в прокуратуре.

Также в агентурную сеть входил работник одного из металлургических предприятий Запорожья. За денежное вознаграждение он собирал информацию о перемещении и размещении подразделений ВСУ на территории Запорожской области.

Как сообщал УНИАН, суд арестовал недвижимость экс-нардепа Олега Царева, который причастен к финансированию военных РФ. Общая стоимость арестованной недвижимости составляет почти полмиллиарда гривен. Это квартира в центре Днепра, земельный участок на Киевщине, а также - два имущественных комплекса во временно оккупированном Крыму - санаторий "Кирова" и музей "Усадьба княгини Барятинской", где сейчас проживает Царев.

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