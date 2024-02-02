Сообщается, что группу готовили для отправки в Украину для участия в войне.

Вблизи российского Брянска ликвидировали группу сотрудников ФСБ РФ. Уже известно о по меньшей мере 18 "200-х" и еще нескольких тяжелораненых россиянах. Об этом сообщил в Telegram офицер ВСУ Анатолий Штефан (в сети более известный как "Штирлиц").

"Северное направление. 31.01.2024 в районе н. п. Брянск ликвидирована группа сотрудников ФСБ РФ, которая проходила формирование для участия в боевых действиях на территории Украины: 18 сотрудников - "200"; 2 сотрудника - "300" (тяжелые). Быстро возвращаются домой. Блестящее попадание", - написал он

Потери России в Украине - данные ВСУ

Как сообщал УНИАН, общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения предварительно составляют более 387 тысяч человек личного состава. Также уничтожено много вражеской техники. Только за минувшие сутки украинские защитники ликвидировали 830 российских оккупантов.

Видео дня

Первый заместитель министра обороны Украины Александр Павлюк сообщил, что в январе этого года было уничтожено 26 тысяч 220 российских захватчиков и 3 тысячи 584 единицы техники врага.

Из последних весомых потерь России - потопленный в ночь на 1 февраля российский ракетный катер "Ивановец". Стоимость его составляет ориентировочно $60-70 миллионов долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: