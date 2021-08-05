Злоумышленник задержан, суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

На Николаевщине местный житель конфетами заманивал малолетних детей в нежилые помещения, раздевал их и фотографировал на мобильный телефон.

Об этом сообщает Национальная полиция в Николаевской области:

Отмечается, что правоохранители установили причастность мужчины к двум таким фактам. Сейчас проверяется еще ряд случаев.

В полицию обратилась 26-летняя жительница одного из сел Николаевского района и сообщила о том, что наглядно знакомый мужчина совершает развратные действия в отношении ее 8-летней сестры.

Правоохранители установили личность злоумышленника и его местонахождение. Им оказался 42-летний местный житель.

Читайте такжеНа Днепропетровщине мужчина открыл детский дом и несколько лет насиловал свою воспитанницуСледователи сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 156 УК Украины (развращение). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Автор: Катерина Шварц