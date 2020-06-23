Били руками и ногами: в Житомире произошла драка между АТОшником и местным лидером партии Шария - СМИ (видео)

Общение переросло в драку, один из участников конфликта использовал газовый баллончик.

Вчера, 22 июня, в Житомире между участником АТО и лидером местного отделения партии Шария произошла драка.

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Двое участников АТО пришли к торговому центру, где партия Шария имеет свой областной центр в Житомире. Однако само общение оказалось довольно коротким, передает 24 канал. Как сообщается, уже через мгновение оно переросло в драку, где Сергей Никулин решил использовать слезоточивый газ.

Однако это не слишком остановило участника АТО, который несколькими ударами повалил на землю представителя партии блогера. После чего продолжал наносить удары по нему руками и ногами. Никулину удалось вырваться и убежать.

Как сообщал УНИАН, Шарий через суд требует деньги украинских плательщиков налогов на свою партию. Блоггер просит суд взыскать с государственного бюджета через НАЗК средства государственного финансирования уставной деятельности политических партий за 2019 год в пользу "Партии Шария" в размере более 3,2 млн грн.

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