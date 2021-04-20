Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента, ведутся следственные действия.

В Луцком районе Волынской области мужчина изнасиловал девушку, которую согласился подвезти на автомобиле.

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Об этом со ссылкой на источники сообщил сайт «Волынские новости». Отмечается, что инцидент произошел 19 апреля. Пострадавшая ехала из Луцка в другой город. Ее подвозил незнакомый мужчина, который и совершил насилие.

Как сообщает ТСН информацию подтвердили в полиции Волынской области. К ним действительно поступило обращение от 20-летней девушки.

"В полицию поступило обращение от 20-летней жительницы Владимиро-Волынского района об изнасиловании. Сейчас продолжаются следственные действия и проведен ряд экспертиз. Сведения о преступлении внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента", - сообщили правоохранители.

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Автор: Дмитрий Захаров