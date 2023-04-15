Житель Николаева был активным участником Телеграм-канала пророссийской направленности.

Корректировщик, наводивший "Калибры" российских оккупантов на Николаев, получил 11 лет и 6 месяцев лишения свободы. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В сообщении сказано, что были собраны неопровержимые доказательства вины информатора ФСБ, который действовал в прифронтовых районах на юге Украины, в частности, корректировал ракетные удары по Николаеву российскими крылатыми ракетами "Калибр".

В СБУ отмечают, что он также собирал информацию о местах базирования и перемещения подразделений Сил обороны на территории региона, в первую очередь пытался выявить боевые позиции артиллерии и системы противовоздушной обороны ВСУ.

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Корректировщик - житель Николаева - был задержан в начале августа прошлого года в ходе контрдиверсионных мероприятий на Николаевщине. В начале лета 2022 года российская спецслужба привлекла его к негласному сотрудничеству через представителя "МГБ ДНР".

В поле зрения врага он попал на одном из прокремлевских телеграмм-каналов, где регулярно оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины. Во время обыска у злоумышленника обнаружен мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с оккупантами.

В СБУ отмечают, что суд признал его виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 3 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2 и ч. 3 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

В Офисе генерального прокурора отмечают, что мужчина в июле 2022 года, будучи активным участником телеграмм-канала пророссийской направленности, несколько раз распространил в нем информацию о расположении на территории города боевых позиций ВСУ. При этом корректировщик отметил конкретные координаты. Кроме того, в личной переписке со знакомыми он распространял сообщения о поддержке действий российских военных на территории Украины.

В сообщении сказано, что обвинительный приговор вынес Заводской районный суд города Николаева. Приговор еще не вступил в законную силу, поскольку есть время на его апелляционное обжалование.

Россия вербует предателей для корректировки огня - актуальные новости

Украинские спецслужбы регулярно выявляют среди украинского населения завербованных Россией коллаборантов, которые помогают врагу обстреливать ракетами и ударными БПЛА города.

Недавно СБУ задержала еще одного корректировщика ракетного удара российских оккупантов по школе в Краматорске. Информатор собирал разведданные о локациях ВСУ и корректировал российские обстрелы социальных учреждений в Донецкой области. СБУ установила, что именно по его наводке оккупанты нанесли ракетный удар по школе в Краматорске 5 марта.

Кроме того, был разоблачен очередной российский прихвостень в Николаевской области. Предатель "сливал" данные через группы в социальных сетях и мессенджерах, которые администрируются российскими спецслужбами.

Летом правоохранители разоблачили в Торецке сеть корректировщиков авиаударов оккупантов. Один из ударов ракеты они направили на жилой дом, в результате погибла вся семья.

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