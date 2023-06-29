Сообщники государства-террориста должны рассматриваться как предатели человечества и человечности, подчеркнул президент.

Корректировщик российского удара по Краматорску, которого задержала Служба безопасности Украины по "горячим следам", проходит по статье о государственной измене. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, отметив, что каждый, кто помогает оккупантам уничтожать жизнь в Украине, заслуживает максимального наказания.

"Сегодня (28 июня – ред.) работники СБУ вместе со спецназовцами полиции задержали лицо, которое скорректировало этот удар террористов. Прямо по кафе в Краматорске, по популярной пиццерии. Каждый, кто помогает российским террористам уничтожать жизни, заслуживает максимального наказания... Корректировщик проходит по статье о государственной измене. Возможное наказание – включая пожизненное. Сообщники государства-террориста должны рассматриваться как предатели человечества и человечности", – заявил Зеленский в вечернем видеообращении.

Он подчеркнул, что каждый в мире, кто не понимает, что нельзя быть сообщником государства-террориста, должен за это отвечать перед всем международным сообществом.

Видео дня

Президент также отметил, что российские ракеты, запущенные россиянами по Краматорску, унесли жизни 11 человек, среди них – три ребенка. Травмированы и ранены более 60 человек. Работы на месте теракта продолжаются. Под завалами до сих пор могут находиться люди.

В то же время глава государства заверил, что работа ради усиления международных санкций против России и ее сообщников будет продолжаться.

"Они должны чувствовать, что цена их террора для них будет только увеличиваться. И мы продолжим нашу глобальную юридическую работу, чтобы международные инструменты так или иначе сработали для наказания всех российских террористов и самого государства-агрессора", – сказал президент.

Удар по Краматорску

Во вторник, 27 июня, российские захватчики нанесли ракетные удары по центру Краматорска и по поселку возле города. Было выяснено, что оккупанты для удара применили баллистические ракетные комплексы "Искандер".

Среди 11 погибших – 17-летняя девушка и 14-летние сестры. Ранен восьмимесячный малыш, угрозы его жизни нет.

Службой безопасности установлено, что задержанным корректировщиком удара по Краматорску оказался "расконсервированный" агент Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ). В частности, 27 июня он получил задание выяснить, работает ли вышеупомянутое кафе и зафиксировать наличие там посетителей. Предатель отснял и переслал данные российской военной разведке, после чего было осуществлено врагом огневое поражение кафе, в котором находились люди.

По данным следствия, вражеским агентом оказался житель Краматорска, работник местного газотранспортного предприятия. Его дистанционно завербовало российское ГРУ. Он должен был собирать разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны в Славянске и Краматорске. Также он должен был передавать локации местной критической инфраструктуры и объектов с массовым скоплением гражданского населения.

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