Контрразведка Службы безопасности Украины "по горячим следам" задержала агента спецслужб Российской Федерации. Подозреваемый скорректировал российский ракетный удар по кафе в центре Краматорска 27 июня, где погибли 10 человек, в том числе сестры-школьницы.
"Агент РФ обязательно будет отвечать перед украинским судом. Но такое задержание - это еще и сигнал для всех остальных корректировщиков и предателей, работающих на врага. Запомните-наказание неотвратимое! Так же, как неизбежно будут отвечать перед Международным трибуналом и организаторы военных преступлений - представители путинского режима. Для этого мы постоянно ведем юридическую работу и продолжаем сбор доказательств для международных судов", - сообщил глава СБУ Василий Малюк, говорится в сообщении службы в социальной сети Facebook.
Службой безопасности установлено, что задержанным корректировщиком удара по Краматорску оказался "расконсервированный" агент Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ). В частности, 27 июня он получил задание выяснить, работает ли вышеупомянутое кафе и зафиксировать наличие там посетителей.
При этом, для выполнения вражеского указания агент ГРУ осуществил скрытую видеосъемку заведения и припаркованных рядом автомобилей. После этого фигурант переслал отснятый файл российской военной разведке. В свою очередь, российские захватчики, получив эту информацию, совершили огневое поражение кафе, в котором находились люди.
В то же время, по данным следствия, вражеским агентом оказался житель Краматорска, работник местного газотранспортного предприятия. Его дистанционно завербовало российское ГРУ, а во время полномасштабного вторжения "активировали" и определили задачи по сбору разведданных о местах базирования и перемещения Сил обороны в Славянске и Краматорске.
Также он должен был передавать локации местной критической инфраструктуры и объектов с массовым скоплением гражданского населения.
Сейчас принимаются комплексные меры для установления всех обстоятельств преступления и привлечения фигуранта и других причастных лиц к ответственности.
Ракетный удар России по Краматорску 27 июня 2023 года - главные новости
Во вторник, 27 июня, российские захватчики нанесли два ракетных удара из по центру Краматорска и по поселку возле города. Изначально сообщалось, что оккупанты били из зенитно-ракетного комплекса С-300, но позже стало известно, что россиян применял "Искандеры".
По последним данным, число погибших возросло до 10 человек, раненых - до 61. Среди погибших - 17-летняя девушка и 14-летние сестры. Ранен восьмимесячный малыш, угрозы его жизни нет.