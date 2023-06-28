Корректировщиком оказался житель Краматорска, работник местного газотранспортного предприятия, работавший на российские спецслужбы.

Контрразведка Службы безопасности Украины "по горячим следам" задержала агента спецслужб Российской Федерации. Подозреваемый скорректировал российский ракетный удар по кафе в центре Краматорска 27 июня, где погибли 10 человек, в том числе сестры-школьницы.

"Агент РФ обязательно будет отвечать перед украинским судом. Но такое задержание - это еще и сигнал для всех остальных корректировщиков и предателей, работающих на врага. Запомните-наказание неотвратимое! Так же, как неизбежно будут отвечать перед Международным трибуналом и организаторы военных преступлений - представители путинского режима. Для этого мы постоянно ведем юридическую работу и продолжаем сбор доказательств для международных судов", - сообщил глава СБУ Василий Малюк, говорится в сообщении службы в социальной сети Facebook.

Службой безопасности установлено, что задержанным корректировщиком удара по Краматорску оказался "расконсервированный" агент Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ). В частности, 27 июня он получил задание выяснить, работает ли вышеупомянутое кафе и зафиксировать наличие там посетителей.

При этом, для выполнения вражеского указания агент ГРУ осуществил скрытую видеосъемку заведения и припаркованных рядом автомобилей. После этого фигурант переслал отснятый файл российской военной разведке. В свою очередь, российские захватчики, получив эту информацию, совершили огневое поражение кафе, в котором находились люди.

В то же время, по данным следствия, вражеским агентом оказался житель Краматорска, работник местного газотранспортного предприятия. Его дистанционно завербовало российское ГРУ, а во время полномасштабного вторжения "активировали" и определили задачи по сбору разведданных о местах базирования и перемещения Сил обороны в Славянске и Краматорске.

Также он должен был передавать локации местной критической инфраструктуры и объектов с массовым скоплением гражданского населения.

Сейчас принимаются комплексные меры для установления всех обстоятельств преступления и привлечения фигуранта и других причастных лиц к ответственности.

Ракетный удар России по Краматорску 27 июня 2023 года - главные новости

Во вторник, 27 июня, российские захватчики нанесли два ракетных удара из по центру Краматорска и по поселку возле города. Изначально сообщалось, что оккупанты били из зенитно-ракетного комплекса С-300, но позже стало известно, что россиян применял "Искандеры".

По последним данным, число погибших возросло до 10 человек, раненых - до 61. Среди погибших - 17-летняя девушка и 14-летние сестры. Ранен восьмимесячный малыш, угрозы его жизни нет.

Вас также могут заинтересовать новости: