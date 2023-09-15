Фигурант получал разведданные от своего информатора – экс-главы Николаевской окружной прокуратуры, который уже отбывает пожизненное заключение.

Украинская спецслужба разоблачила блогера-миллионника, который работал на врага вместе с предателем-прокурором.

Как сообщает пресс-центр Служба безопасности Украины, разоблачены новые преступления прокремлевского блогера-миллионника Юрия Подоляки, который скрывается от правосудия на территории России.

Отмечается, что ранее было задокументировано его участие в проведении информационно-психологических операций против Украины по заказу российских спецслужб. Сейчас установлены факты причастности Подоляки к корректировке ракетных ударов агрессора по Николаеву в начале полномасштабного вторжения РФ.

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"Для наведения вражеского оружия на город фигурант получал разведданные от своего информатора – экс-главы Николаевской окружной прокуратуры, который сейчас отбывает пожизненное заключение за госизмену. Полученные от чиновника сведения Подоляка переправлял своим "кураторам" из российских спецслужб", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, больше всего оккупантов интересовали локации Сил обороны и последствия вражеских "прилетов" на территории Николаева. Кроме того, по информации следствия, прокурор-предатель "сливал" врагу данные о российских военнопленных и о суточных паролях на украинских блокпостах.

Установлено, что коммуникация между Подолякой и его информатором происходила через Телеграм-канал в виде текстовых сообщений.

Сейчас блогеру дополнительно сообщили блогеру о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) УК.

В СБУ напомнили, что ранее ему сообщили ему о подозрении по пяти статьям Уголовного кодекса Украины.

Поскольку фигурант скрывается от правосудия на территории РФ, сейчас продолжаются комплексные меры для привлечения его к ответственности.

Дело Геннадия Германа - что известно

Как сообщал УНИАН, бывший руководитель Николаевской окружной прокуратуры Геннадий Герман признан виновным в госизмене. Суд назначил ему наказание-пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества. В суде было доказано, что в начале марта 2022 года, бывший руководитель окружной прокуратуры по собственной инициативе способствовал государству-агрессору в ведении войны против Украины. В частности, предоставлял представителям РФ информацию военного и оперативно-служебного характера относительно текущей ситуации в Николаеве и Николаевской области.

Напомним, в Одессе задержали предателя, работавшего на ФСБ через подсанкционного блогера Юрия Подоляка. "Активность" фигуранта в соцсетях попала в поле зрения представителей российской спецслужбы, которые впоследствии привлекли его к сотрудничеству в качестве информатора. Ему определили "Связного" - московского блогера Подоляка, который публично оправдывает военные преступления российских оккупантов и имеет более двухмиллионную аудиторию.

Что известно о Юрии Подоляке

Он уроженец Сум, пророссийский журналист и блогер. В 2014 году, после начала вторжения РФ на Донбасс и аннексии Крыма, уехал в Россию. Уже в мае 2022 года Сумская областная прокуратура сообщила ему о подозрении в распространении информации, содержащей оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

Блогер внесен в базу данных центра "Миротворец" как предатель, пособник российских военных преступников и антиукраинского пропагандиста. С 15 января 2023 года он находится под санкциями СНБО.

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