Проверяют монастырь и епархиальное управление.

Служба безопасности Украины проводит контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Полтавской области в поисках причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины и запрещенных к обороту предметов.

Как отметили в СБУ, осмотр территории и помещений правоохранители проводят при непосредственном участии представителей церкви.

Отмечают, что мероприятия проводятся в том числе для того, чтобы не допустить использование религиозных общин как ячейки "русского мира" и обезопасить население от провокаций и террористических актов.

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Сейчас мероприятия проходят на таких объектах:

Мгарский Спасо-Преображенский мужской монастырь Полтавской и Миргородской епархии УПЦ;

епархиальное управление Кременчугской и Лубенской епархии УПЦ.

Деятельность УПЦ МП в Украине – последние новости

С конца ноября СБУ осуществляют контрразведывательные мероприятия на объектах Украинской православной церкви Московского патриархата. Осматривают культовые сооружения, территорию монастырей и епархий и тому подобное.

Только в первые дни правоохранители проверили более 350 церковных сооружений и 850 человек, из них более 50 человек были допрошены.

В Ривненской области во время мероприятий в помещениях УПЦ МП нашли пророссийскую литературу, миллионы наличных и "сомнительных" граждан России.

А в Черновицко-Буковинской епархии УПЦ МП были обнаружены документы, подтверждающие наличие российского гражданства у руководства епархиальных структур. По информации СМИ, также тут СБУ во время обысков секретаря епархии Никиту застали в постели с голым парнем, который поет в местном хоре. Кроме того, тут СБУ обнаружила ноутбук, на котором священники хранили детскую порнографию.

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