Имя бывшего чиновника сообщили УНИАН источники в правоохранительных органах.

Разоблачен бывший заместитель министра обороны Украины на растрате почти миллиарда гривень.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины. В заявлении ведомства не называется его фамилия, но, как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, речь идет о бывшем заместителе министра обороны, у которого это уже не первое подозрение, Вячеславе Шаповалове.

В СБУ отмечают, что следователи и военные контрразведчики Службы безопасности собрали доказательства преступной деятельности экс-заместителя министра обороны Украины, который занимал эту должность с 2021 по 2023 годы. Он подозревается в растрате государственных средств на сумму почти в 1 млрд грн.

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В сообщении сказано, что в 2022 году этот чиновник, "вступив в сговор со своими подчиненными", осуществил закупку некачественной военной формы у частной компании на почти 1 млрд грн.

"Следствием установлено, что военные ВСУ не могут использовать указанную форму, поскольку она непригодна для эксплуатации в холодное время года в условиях ведения интенсивных боевых действий", - сообщают в СБУ.

Следователи Службы безопасности сообщили бывшему заместителю министра о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований). Им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

Отмечается, что по таким же статьям сообщено о подозрении его сообщнику бывшему исполняющему обязанности директора Департамента государственных закупок Министерства обороны.

В сообщении сказано, что оба подозреваемых находятся под стражей.

Увольнение Шаповалова и подозрения от СБУ

Как сообщал УНИАН, 24 января 2023 года тогдашний министр обороны Украины Алексей Резников поддержал просьбу Вячеслава Шаповалова относительно его увольнения с должности заместителя министра обороны Украины и обратился с соответствующим представлением в Кабинет министров Украины.

Шаповалов отвечал за тыловое обеспечение ВСУ. Он попросил освободить его, чтобы не создавать угрозы для стабильного обеспечения Вооруженных Сил Украины в результате кампании обвинений, связанных с закупкой услуг питания.

Тогда Резников заявлял, что с момента назначения Вячеслав Шаповалов "работал на участке с максимальной ответственностью, где проблемы накапливаться десятилетиями. Однако, несмотря на яростное сопротивление, удалось не только наладить текущую работу в критических условиях войны, когда армия увеличилась в разы" и ему удалось реализовать ряд реформ.

В феврале суд арестовал бывшего заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова и назначил ему залог в размере 402 млн 600 тыс. гривен.

ГБР сообщала ему о подозрении за поставку продуктов для военных по завышенным ценам, а также закупку бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд Вооруженных сил Украины низкого качества.

9 октября Шевченковский районный суд Киева продлил действие меры пресечения в виде содержания под стражей для бывшего заместителя министра обороны Украины Вячеслава Шаповалова, до 1 ноября с возможностью залога.

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