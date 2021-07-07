По данному факту ведется расследование.

Сайты Офиса президента, Службы безопасности и ряда других государственных структур внезапно перестали работать. Причиной тому стали хакерские атаки.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины.

По данным ведомства, причинами сбоя стали:

атака типа DNS Amplification на серверы доменов, которые обеспечивают доступность сайтов;

сетевая атака, которая вызвала временную недоступность резервных сайтов.

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По данным киберспециалистов, было замечено аномальное влияние на систему доступа к сайтам госорганов. По данному факту ведется расследование.

Как ранее сообщал УНИАН, 6 июня сайт президента Украины, а также СБУ, НАБУ и других ведомств по ниже рангом одновременно "легли".

Попытка зайти на них приводила к тому, что браузер выдавал ответ "Не удается получить доступ к сайту - превышено время ожидания ответа".

Кроме того, ранее спецслужбы США и Великобритании обвинили ГРУ РФ в кибератаках на сотни целей в США и Европе с 2019 года.

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Автор: Анастасия Горбачева