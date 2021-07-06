Владимир Зеленский / фото REUTERS

Сайт президента Украины, а также СБУ, НАБУ и других ведомств по ниже рангом одновременно "легли".

Попытка зайти на них приводит к тому, что браузер отдает ответ "Не удается получить доступ к сайту - превышено время ожидания ответа".  

Точная причина неполадки в настоящий момент неизвестна, но, учитывая синхронность в сбое, можно предположить, что все эти сайты подверглись хакерской DDoS-атаке. Ни одна из служб еще не объяснила внезапной поломки.

В настоящее время недоступны сайты:

  • Офиса Президента
  • СБУ
  • НАБУ
  • Службы внешней разведки
  • Государственной службы специальной связи и защиты

Другие ведомственные ресурсы работают.

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Автор: Андрей Софин