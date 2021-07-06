Владимир Зеленский / фото REUTERS
Сайт президента Украины, а также СБУ, НАБУ и других ведомств по ниже рангом одновременно "легли".
Попытка зайти на них приводит к тому, что браузер отдает ответ "Не удается получить доступ к сайту - превышено время ожидания ответа".
Точная причина неполадки в настоящий момент неизвестна, но, учитывая синхронность в сбое, можно предположить, что все эти сайты подверглись хакерской DDoS-атаке. Ни одна из служб еще не объяснила внезапной поломки.
В настоящее время недоступны сайты:
- Офиса Президента
- СБУ
- НАБУ
- Службы внешней разведки
- Государственной службы специальной связи и защиты
Другие ведомственные ресурсы работают.
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