Вероятнее всего, за масштабной "поломкой" веб-ресурсов стоит хакерская атака.

Сайт президента Украины, а также СБУ, НАБУ и других ведомств по ниже рангом одновременно "легли".

Попытка зайти на них приводит к тому, что браузер отдает ответ "Не удается получить доступ к сайту - превышено время ожидания ответа".

Точная причина неполадки в настоящий момент неизвестна, но, учитывая синхронность в сбое, можно предположить, что все эти сайты подверглись хакерской DDoS-атаке. Ни одна из служб еще не объяснила внезапной поломки.

В настоящее время недоступны сайты:

Офиса Президента

СБУ

НАБУ

Службы внешней разведки

Государственной службы специальной связи и защиты

Другие ведомственные ресурсы работают.

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Автор: Андрей Софин