33-летнего Андрея Колпакова также обязали выплатить 2,5 млн долларов для возмещения убытков.

Украинский хакер Андрей Колпаков приговорен к семи годам тюремного заключения за участие в киберпреступной группировке, которая похитила данные миллионов кредитных и дебетовых карт в США.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на Министерство юстиции Соединенных Штатов.

Также 33-летнего Колпакова обязали выплатить 2,5 млн долларов для возмещения нанесенного ущерба.

Как говорится в пресс-релизе Минюста США, он признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств и по одному пункту - в сговоре с целью компьютерного взлома.

Читайте такжеКриптоинвесторы создали "илонометр" - сайт для оценки ущерба от твитов Илона МаскаНапоминается, что Колпакова с двумя другими украинцами, обвиненными в участии в деятельности хакерской группы FIN7, арестовали в августе 2018-го года.

В 2019-м году другой гражданин Украины, участник этой же группировки Федор Гладырь в федеральном суде в американском Сиэтле признал себя виновным по обвинениям в совершении кибератак и мошенничестве в обмен на снятие остальных обвинений.

По данным американских правоохранителей, Колпаков осуществлял координацию других хакеров.

Группировка FIN7 использовала электронные письма, которые казались настоящими, и повторные звонки, чтобы обманывать работников отелей, казино и ресторанов. Как только жертва открывала приложения к письмам, FIN7 применяло вредоносное программное обеспечение, чтобы получить доступ к финансовой информации, которая после этого продавалась или использовалась в другой противозаконный способ.

"В одних только США FIN7 получили доступ к компьютерным сетям бизнесов во всех 50 штатах и округе Колумбия, похитив более 20 млн записей по карточкам пользователей из более 6 500 терминалов торговых точек более 3 600 отдельных бизнесов. По данным судебных документов, жертвы понесли чрезвычайные убытки, по некоторым оценкам, более чем на 1 млрд долларов", - отмечает Минюст США.

Адвокат Колпакова заявил, что его подзащитный разочарован приговором, но уважает решение судьи.

По его словам, Колпаков, который уже три года провел под стражей после задержания в Испании в 2018 году, планирует вернуться в Украину после отбытия срока наказания. А в настоящее время его подзащитный находится под стражей в штате Вашингтон.

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Автор: Тамара Отовская