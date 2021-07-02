Хакеры пытались взломать пароли методом отбора и с помощью уязвимостей в программном обеспечении.

Спецслужбы США и Великобритании обвинили ГРУ РФ в кибератаках на сотни целей в США и Европе с 2019 года.

Об этом пишет Радио Свобода со ссылкой на совместный отчет спецслужб США и Великобритании.

В сообщении раскрываются тактики, методы и процедуры для входа в учетную запись, а также сбора и эксфильтрации данных. Он также содержит рекомендации системным администраторам для противодействия этой угрозе.

В АНБ добавили, что цели российских спецслужб были глобальными, но в первую очередь ориентированы на США и Европу.

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Сообщается, что хакеры пытались взломать пароли методом подбора и с помощью уязвимостей в программном обеспечении, а также о том, что атаки «почти наверняка» продолжаются и сейчас. Они сконцентрированы на правительственных и военных структурах и их подрядчиках, экспертных центрах, энергетических компаниях и медиа, политических партиях, университетах.

При этом в документе не говорится о конкретной цели таких атак и об информации, доступ к которой могла получить российская разведка.

Потенциальным объектам атак хакеров спецслужбы рекомендуют стандартные меры компьютерной безопасности - отказ от простых и повторяющихся паролей, введение двухфакторной аутентификации и контроль за пользователями.

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Автор: Олег Давыгора