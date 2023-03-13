Мужчина взят под стражу, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины задержала пособника РФ, который после освобождения Херсона пытался бежать в Приднестровье. Мужчину задержали в Винницкой области.

"Им оказался неоднократно осужденный за тяжкие преступления житель Белозерского района Херсонской области. После захвата части Южного региона рецидивист добровольно пошел на сотрудничество с российскими оккупантами", - говорится в сообщении СБУ.

По данным контрразведки СБУ, злоумышленник сдавал карательным отрядам рашистов места пребывания участников движения сопротивления и их семей.

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Прежде всего врага интересовали адреса домов украинских бойцов, которые ранее принимали участие в антитеррористической операции на востоке Украины.

За свою "лояльность" мужчина получил от руководства местной оккупационной администрации "особый статус", который предусматривал разрешение на мародерство и свободное передвижение по району, часть из награбленного он должен был отдавать российским оккупантам.

После освобождения Херсона злоумышленник сбежал в Винницкую область под видом переселенца, там он поселился в одном из приграничных с непризнанным Приднестровьем поселков и подыскивал "варианты" нелегального выезда за пределы Украины.

"Контрразведчики СБУ установили местонахождение фигуранта и своевременно задержали его. Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - добавили в СБУ.

Сейчас продолжается расследование, злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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