По его словам, битва за этот город еще впереди.

Российские оккупанты еще раз попытаются захватить Харьков, поскольку этот город для них очень важен.

Об этом заявил полковник СБУ Роман Костенко на телеканале "Эспрессо".

"Я всегда говорил, что битва за Харьков еще впереди. Поскольку для россиян это важный город в историческом плане и в рамках, как они заявляют, освобождения Донбасса. Поэтому так же как битва за юг Украины еще впереди, тоже самое нас ожидает и с Харьковом", - подчеркнул Костенко.

По его словам, захватчики могут вновь начать наступление с нескольких направлений, однако одно будет основным.

"Имитировать наступление с нескольких направлений беспрекословно можно. Однако где будет основной. Все остальные будут для того, чтобы сковать силы и средства Вооруженных сил Украины. Это сделает невозможным маневрирование украинских войск для главного направления", - убежден военный.

Как ранее сообщал УНИАН, в понедельник, 1 августа, в больнице умер один из раненых в результате российских ударов по Харькову. Сегодня утром враг обстрелял Салтовский район города.

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