Предварительно установлено, что у умершей было психическое заболевание.

В Запорожье женщина с подозрением на коронавирусную болезнь COVID-19 покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна больницы.

Читайте такжеВ Херсоне полицейские спасли женщину от самоубийства: вытащили из петли (фото)Об этом говорится в сюжете НТН

Отмечается, что тело женщины 1964 года рождения с разбитой головой нашли под окнами учреждения.

Предварительно установлено, что у женщины было подозрение на COVID-19 и психическое заболевание. Она ждала прием к врачу на 4-м этаже, однако в кабинет так и не зашла.

Как заявили в полиции, до этого она высказывала намерения покончить жизнь самоубийством.

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Автор: УНИАН