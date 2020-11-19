В Запорожье женщина с подозрением на коронавирусную болезнь COVID-19 покончила жизнь самоубийством, выпрыгнув из окна больницы.
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Отмечается, что тело женщины 1964 года рождения с разбитой головой нашли под окнами учреждения.
Предварительно установлено, что у женщины было подозрение на COVID-19 и психическое заболевание. Она ждала прием к врачу на 4-м этаже, однако в кабинет так и не зашла.
Как заявили в полиции, до этого она высказывала намерения покончить жизнь самоубийством.
Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!
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