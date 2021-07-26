Ранее полиция квалифицировала гибель патрульного как самоубийство.

В Одесской области начато служебное расследование в связи с якобы крупным долгом и совершением кражи патрульным полицейским города Измаил Иваном Митькиным, которого сегодня обнаружили повешенным.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Управления патрульной полиции в Одесской области, расследование начато в связи появлением соответствующей информации в социальных сетях и СМИ.

"Появилась информация о возможных неправомерных действиях в. и. о. заместителя начальника отдела организации несения службы в городе Измаил Управления патрульной полиции в Одесской области. Относительно этих событий начато служебное расследование", - сообщили в пресс-службе.

Также в ведомстве подтвердили факт проведения розыскных мероприятий для установления местонахождения полицейского и обнаружения его мертвым.

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Взял 300 тысяч долларов и исчез - все подробности дела

В Одесской области с конца прошлой недели разыскивали заместителя начальника патрульной полиции города Измаил Ивана Митькина. Сообщалось, что в течение последних нескольких месяцев он одолжил у знакомых горожан различные суммы, в общей сложности – около 300 тыс. долл. Правоохранитель утверждал, что финансы ему необходимы для покупки (с целью перепродажи) урожая зерновых. Впоследствии стало известно, что урожая не существует.

Кроме того, на прошлой неделе офицер якобы обокрал в Измаиле квартиру, которую арендовал вместе с несколькими коллегами: вынес крупную сумму денег и травматический пистолет.

В конце прошлой недели мужчина перестал выходить на связь, а сегодня его обнаружили повешенным в дендропарке Победы (Одесса). В полиции утверждают, что видимых следов насилия на теле не обнаружено. Предварительная квалификация произошедшего – самоубийство.

Автор: Лариса Козовая