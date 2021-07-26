Офицер якобы одолжил у людей почти 300 тыс. долл. и не вернул.

Сегодня в Одессе в одном из парков обнаружили повешенным пропавшего заместителя начальника патрульной полиции города Измаил.

Как подтвердили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении мертвого мужчины в дендропарке Победы.

"Мужчину нашли повешенным на дереве. В настоящее время на месте происшествия работают следователи", - заявили в управлении.

Отмечается, что, по предварительным данным, совершено самоубийство.

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В то же время, как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, обнаружен мужчина – заместитель начальника патрульной полиции Измаила Иван Митькин, который разыскивается, в частности, в связи с кражей имущества коллег из арендованной квартиры. Также офицер якобы одолжил у местных жителей почти 300 тыс. долл. и не вернул.

У погибшего остались двое детей.

По некоторым данным, у обнаруженного в парке мужчины были связаны руки.

Как сообщал УНИАН, в Одесской области разыскивают заместителя начальника патрульной полиции города Измаил, который в течение последних нескольких месяцев одалживал у знакомых горожан разные суммы - от 2 тыс. до 60 тыс. долл. в целом – около 300 тыс. долл.

Милиционер утверждал, что финансы ему необходимы для покупки (с целью перепродажи) урожая зерновых. Впоследствии стало известно, что урожая не существует.

Кроме того, на прошлой неделе офицер якобы обокрал в Измаиле квартиру, которую снимал вместе с несколькими коллегами: вынес крупную сумму денег и чужой травматический пистолет.

В конце прошлой недели мужчина перестал выходить на связь.

Автор: Лариса Козовая