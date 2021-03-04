В Днепропетровской области 36-летний житель города Подгородное покончил жизнь самоубийством, перерезав себе вены в паху канцелярским ножом.
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Отмечается, что трагедия случилась 3 марта.
Известно, что мужчина страдал онкологическим заболеванием. Он написал предсмертную записку, в которой пояснил, что решился на суицид именно из-за болезни.
По словам мужчины, в последнее время он был вынужден терпеть невыносимую боль. За свой поступок он извинился перед близкими и попросил никого не винить в случившемся.
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