Перед этим 36-летний житель Подгородного написал предсмертную записку, рассказав в ней, что в последнее время он был вынужден терпеть невыносимую боль.

В Днепропетровской области 36-летний житель города Подгородное покончил жизнь самоубийством, перерезав себе вены в паху канцелярским ножом.

Читайте такжеВ Днепре пациент с коронавирусом в тяжелом состоянии пытался перерезать себе горлоОб этом пишет местное издание «Днепр Час» со ссылкой на источники.

Отмечается, что трагедия случилась 3 марта.

Известно, что мужчина страдал онкологическим заболеванием. Он написал предсмертную записку, в которой пояснил, что решился на суицид именно из-за болезни.

По словам мужчины, в последнее время он был вынужден терпеть невыносимую боль. За свой поступок он извинился перед близкими и попросил никого не винить в случившемся.

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Автор: Катерина Шварц