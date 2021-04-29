Ночью с 28 на 29 апреля пограничники Черновицкого отряда вместе с румынскими коллегами зафиксировали самолет, который нарушил государственную границу.
Как рассказали в пресс-центре Госпогранслужбы Украины, перелетев границу, летательный аппарат направился вглубь территории Украины.
Читайте такжеВ Иране назвали окончательную причину сбития самолета МАУ: определили как "вражескую цель"Пограничники отследили нарушителя: с радаров он исчез в районе одного из населенных пунктов на Житомирщине.
Подразделение Житомирского пограничного отряда совместно с представителями Национальной полиции и СБУ нашли место возможной посадки воздушного судна.
Осмотрев ангары, правоохранители обнаружили легкомоторный самолет без бортового номера.
"Кроме этого, установлены лица, возможно причастные к незаконному перемещению табачных изделий через государственную границу. Сейчас в Службу безопасности Украины направлено сообщение о выявлении правонарушения по признакам ст. 334 УК "Нарушение правил международных полетов", а в Нацполицию - по признакам ст. 332-2 УК "Незаконное пересечение государственной границы Украины", - отметили пограничники.
Вас также могут заинтересовать новости:
- В львовском аэропорту во время посадки "задымился" самолет (видео)
- Под Киевом пьяный капитан на иномарке въехал в МиГ-29 - СМИ
- "Влетел" на $20 миллионов: появились детали и фото аварии с автомобилем и МиГ-29 под Киевом
- В США небольшой самолет упал на автомобиль с пассажирами и загорелся
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram