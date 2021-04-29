Нашли летательный аппарат аж в Житомирской области.

Ночью с 28 на 29 апреля пограничники Черновицкого отряда вместе с румынскими коллегами зафиксировали самолет, который нарушил государственную границу.

Как рассказали в пресс-центре Госпогранслужбы Украины, перелетев границу, летательный аппарат направился вглубь территории Украины.

Читайте такжеВ Иране назвали окончательную причину сбития самолета МАУ: определили как "вражескую цель"Пограничники отследили нарушителя: с радаров он исчез в районе одного из населенных пунктов на Житомирщине.

Подразделение Житомирского пограничного отряда совместно с представителями Национальной полиции и СБУ нашли место возможной посадки воздушного судна.

Осмотрев ангары, правоохранители обнаружили легкомоторный самолет без бортового номера.

"Кроме этого, установлены лица, возможно причастные к незаконному перемещению табачных изделий через государственную границу. Сейчас в Службу безопасности Украины направлено сообщение о выявлении правонарушения по признакам ст. 334 УК "Нарушение правил международных полетов", а в Нацполицию - по признакам ст. 332-2 УК "Незаконное пересечение государственной границы Украины", - отметили пограничники.

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Автор: Катерина Комолова