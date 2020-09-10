Очевидцы засняли, как Рыбачук "воспитывает" внука / скриншот с видео
Экс-вице-премьера Украины и бывшего народного депутата Олега Рыбачука уличили в жестоком обращении с ребенком.
Инцидент на видео засняли очевидцы.
Девушка, ставшая свидетелем происходящего, сказала, что напишет на него заявление в полицию:
«Я все слышала и все засняла… Вы ему чуть нос не разбили… Детей нужно спасать от таких, как вы!».
Политик же объяснил свое поведение тем, что его внук обзывал и бил брата:
«Вы не знаете, о чем был разговор… Это два брата… Вы не знаете, что он говорил на своего брата… Я молчал вообще, он со своим братом побился. Он на него такие слова говорит…».
Рыбачук грубо обходится с ребенком
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