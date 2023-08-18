О подозрениях сообщено девяти лицам, причастным к незаконной схеме.

Правоохранители сообщили о подозрении российскому олигарху Михаилу Фридману, который является бывшим бенефициарным владельцем "Сенс банка" (бывший "Альфа-банк"). По данным следствия, вместе с сообщниками ему удалось вывести в офшор более 700 млн грн.

Как сообщает Офис генпрокурора, российский олигарх, имеющий гражданство РФ и Израиля, контролирует деятельность международной финансово-промышленной группы, в состав которой входят также кипрские компании и ранее входил украинский частный банк.

При помощи учредителей и руководителей этих компаний он вывел активы банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков, которые ранее принадлежали материнскому банку в РФ.

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В 2021 году право собственности на эти торговые знаки переоформили на кипрского нерезидента для обеспечения возможности льготного налогообложения.

Таким образом, экс-владелец банка и соучастники схемы уклонились от уплаты налогов в Украине.

Кроме того, по данным следствия, подконтрольные ему руководители оффшорных компаний подделали предварительный договор купли-продажи корпоративных прав – доли в уставном капитале украинского общества.

Его директором было подставное и подконтрольное олигарху лицо. Следовательно, руководители оффшорных компаний способствовали российскому олигарху в совершении финансовых операций с денежными средствами и сделки с имуществом подконтрольных компаний.

В ОГПУ отметили, что в настоящее время экс-владелец банка находится за пределами Украины, и в отношении него применены санкции.

Во время расследования был наложен арест на счета 5 кипрских компаний со средствами на 469,4 млн грн, ценные бумаги на 12,2 млрд грн, корпоративные права свыше 3,4 млн грн, а также 738 объектов недвижимости, которые принадлежат банку.

В то же время, в Министерстве внутренних дел отметили, что по вышеуказанной схеме в офшор удалось вывести свыше 700 млн грн.

По данным МВД, в рамках уголовного производства в целом подозрение получили 9 человек.

"Сенс банк"

20 июля 2023 года Национальный банк принял решение вывести с рынка бывший "Альфа-Банк" - "Сенс банк" - и обратился к правительству относительно его национализации.

21 июля Фонд гарантирования вкладов физлиц ввел в банк временную администрацию, а правительство приняло решение о национализации банка. Кабмин постановил, что государство в лице Министерства финансов приобретет банк за 1 гривню. Следовательно, банк полностью перешел в собственность государства и продолжил работу на рынке уже с новым владельцем.

23 июля 2023 года из национализированного "Сенс банка" вывели временную администрацию.

24 июля 2023 года стало известно о том, что бывшие владельцы "Сенс банка" пытались вывести миллиардные активы за границу. Экс-владельцы планировали переоформить собственную долю в управлении финучреждением на подконтрольных лиц.

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