Украина держит сопротивление России уже шестые сутки.

Российские захватчики ограбили помещение церкви в селе Корюковка Черниговской области.

Об этом сообщает пресс-служба регионального управления сил терооборони "Север" в Facebook.

Как отмечает дьякон Скиновской церкви, россияне разбили окно, ограбили церковь, вынесли продукты и даже рылись в мусорке.

"Орки бегут, но ограбили церковь. Даже этим не побрезговали. Залезли сквозь окно, украли продукты у церкви ... продукты они воруют. То есть, у них проблемы. Уважаемые братья и сестры, не давайте оккупанту ни единого зернышка, ни капли воды. Пусть едут домой и просят продукты у Путина", - высказался дьякон.

Сопротивление российским захватчикам продолжается уже шестые сутки. За это время Вооруженные Силы Украины уничтожили уже почти 6 тысяч солдат РФ и сотни единиц тяжелой техники. При этом в России эти данные до сих пор не подтверждают.

28 февраля состоялись переговоры между украинской и российской сторонами о прекращении войны в Украине. Следующие переговоры, по некоторой информации, запланированы на 2 марта.

Путин требует от Украины внеблоковости, "денацификации" и "демилитаризации", а также признание Киевом законности оккупации Россией Крыма в 2014 году.

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