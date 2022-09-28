Вся процедура займет в два раза больше времени, чем во время аннексии Крыма.

Так называемое "присоединение" оккупированных территорий Украины у Российской Федерации может занять 12 дней. В этот раз вся процедура займет в два раза больше времени, чем во время аннексии Крыма.

Об этом сообщает Коммерсант.

После проведения так называемых "референдумов о присоединении к РФ" Путин должен признать "независимость" оккупированных территорий Запорожской и Херсонской областей.

Видео дня

После этого, согласно сценарию Кремля, Москва должна подписать договора с указанными регионами. Их Путин передаст на ратификацию в парламент РФ вместе с проектами законов о принятии новых субъектов в состав России. По словам спикера верхней палаты Валентины Матвиенко, Совет Федерации рассмотрит вопрос "присоединения" 4 октября.

Таким образом, вся процедура, в том числе "референдумы" с 23 сентября, займет до 12 дней. Напомним, что Россия признала "независимость ЛДНР" еще 21 февраля текущего года.

Российские "референдумы" в Украине - что известно

21 сентября вместе с объявлением частичной мобилизации в России Путин заявил о проведении на оккупированных территориях Украины так называемых "референдумов". В ответ мировое сообщество осудило действия Кремля и пригрозило Москве новыми санкциями.

Западные аналитики уверены, что РФ может попытаться "аннексировать" захваченные районы, чтобы провести насильственную мобилизацию украинских мужчин. В связи с этим в Офисе президента Украины заявили, что принуждение граждан к войне на оккупированных регионах – ничто иное, как попытка масштабной зачистки территории от нелояльного населения.

23 сентября стало известно, что сотрудники СБУ установили личности основных организаторов и участников подготовки фейковых референдумов.

В свою очередь российские СМИ сообщили, что "референдумы" на временно оккупированных территориях Украины пройдут по той же схеме, как и в Крыму в 2014 году.

Вас также могут заинтересовать новости: