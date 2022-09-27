Зеленский поблагодарил Столтенберга за решительное осуждение незаконных российских "референдумов".

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что российские псевдореферендумы на оккупированных украинских территориях - это вопиющее нарушение международного права.

Об этом Столтенберг сообщил в микроблоге Twitter.

"Только что поговорил с президентом Владимиром Зеленским и четко заявил, что союзники НАТО непоколебимы в поддержке суверенитета и права Украины на самооборону. Фиктивные референдумы, проведенные Россией, не имеют законности и являются вопиющим нарушением международного права. Эти земли - это Украина", - подчеркнул Столтенберг.

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Кроме этого,Столтенберг призвал страны-члены Альянса как можно скорее увеличивать запасы боеприпасов для продолжения поддержки Украины.

Как сообщает пресс-служба Альянса, Столтенберг созвал внеочередное заседание конференции национальных директоров по вопросам вооружений в штаб-квартире НАТО.

В частности, на встрече внимание сосредоточивалось на последствиях войны России против Украины, включая возможности альянса в запасах боеприпасов.

"Увеличение запасов НАТО обеспечит нам возможность продолжать поддерживать Украину", - подчеркнул Столтенберг.

"Мы должны продолжать совместно работать как союзники НАТО, а также с промышленностью, чтобы пополнять наши запасы боеприпасов и обеспечивать Украину поддержкой до тех пор, пока она в ней будет нуждаться", - добавил генсек Альянса.

Также сообщается, что на встрече рассматривались пути, с помощью которых союзники смогут лучше выявлять любую нехватку запасов боеприпасов и совместно устранять такие проблемы.

В свою очередь Зеленский в Twitter поблагодарил Столтенберга за решительное осуждение незаконных российских "референдумов".

"Обсудили актуальную ситуацию на поле боя и дальнейшую поддержку Вооруженных сил Украины со стороны государств-членов Альянса", - заявил Зеленский.

Псевдореферендумы РФ на территории Украины

23-27 сентября оккупанты проводят на захваченных частях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей псевдореферендумы с целью присоединения к Российской Федерации.

Международное сообщество осудило эти намерения Кремля. В частности, страны "Большой семерки" и Европейского Союза заявили, что введут санкции против РФ за организацию псевдореферендумов на временно оккупированной украинской территории.

Президент США Джо Байден также пообещал ввести серьезные экономические санкции против России в ответ на проведение оккупантами так называемых "референдумов".

24 сентября в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что на так называемом "референдуме" наблюдается низкая явка на "избирательные участки". Из-за этого у местных жителей собирают подписи, обходя их дома в сопровождении вооруженных российских оккупантов.

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