Его задержали вместе с сообщником.

Гражданин России трижды пытался попасть на территорию Украины, в итоге его задержали при попытке дать взятку пограничникам.

Детали инцидента рассказали в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

Дважды ему отказывали в пропуске, поэтому иностранец попытался подкупить сотрудника ГПСУ.

"Чтобы "решить" вопрос о пропуске россиянина, его посредник – гражданин Украины, предложил пограничнику 1000 долларов США. Взяткодателя поймали на горячем в пункте пропуска "Новые Яриловичи", именно во время предоставления неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Разоблачением злоумышленника, кроме пограничников, занимались сотрудники Нацполиции и прокуратуры с силовым подразделением "Дозор". Теперь россиянину грозит подозрение, а его сообщнику-украинцу - избрание меры пресечения.

Ранее в Сумской области пограничники задержали россиянина-рецидивиста, который несмотря на запрет въезда, во второй раз пытался незаконно попасть в Украину. Свои действия задержанный, используя нецензурную лексику, аргументировал тем, что родился в Украине, где отсидел четверть века в тюрьме. "Три года назад его привлекли к административной ответственности, после чего нарушителю запретили въезд в Украину на пять лет. Теперь ему грозит админответственность и запрет въезда в Украину на 10 лет. Но есть вероятность остаться в Украине, правда – в тюрьме", – уточнили в Госпогранслужбе.

Автор: Юрий Годован