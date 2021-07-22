Вместе с сообщником он требовал деньги от директора коммунального предприятия за то, чтобы тот остался на посту.

Детективы Национального антикоррупционного бюро уличили заместителя председателя Харьковского областного совета в вымогательстве более 1 млн гривень взятки.

Об этом сообщается в Телеграм-канале НАБУ.

"НАБУ и САП разоблачили "на горячем" заместителя председателя Харьковского облсовета и его сообщника-адвоката после получения ими последней части неправомерной выгоды в 1 млн 50 тыс. грн", - говорится в сообщении.

В НАБУ уточнили, что заместитель председателя облсовета с сообщником требовали средства от директора коммунального предприятия за то, чтобы тот остался на посту. "Неправомерную выгоду передавали частями, после получения последнего транша в 350 тыс. грн участников коррупционного преступления и разоблачили", - сказано в сообщении.

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Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении. Проверяется информация о причастности к совершенному преступлению других лиц.

Ранее Depo.Харьков со ссылкой на источник сообщило, что детективы НАБУ проводят обыски у председателя Харьковского областного совета Артура Товмасяна (избран от партии "Слуга народа"), заместителя председателя областного совета Андрея Малыша (избран от ОПЗЖ) и секретаря бюджетной комиссии Харьковского облсовета Сергея Гладкоскока (избран от ОПЗЖ).

Причина проведения следственных действий - якобы вымогательство взятки за переназначение на должность с директора областного коммунального специализированного предприятия по выполнению норм экологической безопасности Сергея Шергея.

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Автор: Светлана Закелова