Свое непреодолимое желание жить в Украине россиянин объяснил тем, что родился здесь и отсидел четверть века в тюрьме.

В Сумской области пограничники задержали россиянина-рецидивиста, который, несмотря на запрет въезда, во второй раз пытался незаконно попасть в Украину.

Как сообщает Госпогранслужба Украины, нарушителя задержали пограничники Сумского пограничного отряда.

Согласно сообщению, мужчину, который незаконно пересек российско-украинскую границу, остановили неподалеку от села Грабовское Сумской области.

«Задержанный назвался гражданином РФ и заявил, что хочет постоянно проживать в Украине. Правда желания уважать украинские законы гражданин соседней страны не демонстрировал. Как выяснилось, он незаконно пересек границу сознательно», - отмечается в сообщении.

Свои действия задержанный, используя нецензурную лексику, аргументировал тем, что родился в Украине, где отсидел четверть века в тюрьме.

"В 2018-м году я также переходил незаконно границу. Меня задержали, и применили запрет въезда в Украину. А как же я могу не въехать, если я здесь родился, крестился, отсюда ушел в армию, и, в конце #** в тюрьме 25 лет отсидел», – рассказал правонарушитель.

Установлено, что в 2018 году этого мужчину действительно уже задерживали за незаконное пересечение украинской границы. Тогда он имел с собой паспорт гражданина РФ.

"Три года назад его привлекли к административной ответственности, после чего нарушителю запретили въезд в Украину на пять лет. Теперь ему грозит админответственность и запрет въезда в Украину на 10 лет. Но есть вероятность остаться в Украине, правда – в тюрьме», – уточнили в Госпогранслужбе.

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По факту задержания пограничники направили информацию в компетентные органы о выявлении признаков преступления, предусмотренного ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до трех лет заключения.

Как сообщил корреспонденту УНИАН представитель Сумского пограничного отряда Роман Ткач, правонарушителя задержали 25 мая. Сейчас он находится в расположении отряда в специальном помещении.

"Мы вправе удерживать его здесь до трех суток для установления личности и другой проверки, после чего он будет передан компетентным органам и ждать решения суда", – рассказал Ткач.

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Автор: Виталий Кохан