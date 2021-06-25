Катя была третьим и единственным ребенком в семье, до этой трагедии родители похоронили маленького сына и 6-летнюю дочь.

Известная рекордсменка по бегу Екатерина Долган трагически погибла в аварии, когда возвращалась с марафона.

Девушка была за рулем, вероятно, на какой-то миг она заснула. Об этом говорится в материале "Обозревателя".

Читайте такжеВ Киеве из-за ДТП авто отбросило на тротуар: травмированы двое пешеходов (фото)"Перед ультрамарафоном она бежала в Сумах. Уже накопилась усталость. Тренеры были против того, чтобы она участвовала в забеге в Киеве, они даже звонили и просили снять ее с дистанции. Но юношеский максимализм, упорство, поэтому она решила бежать. Но не смогла. Жара, усталость, кислородное голодание. В этот же день она села за руль и ехала домой в Прилуки. В какой-то момент она то ли заснула за рулем, то ли отключилась и попала в аварию", – рассказал ее первый тренер из Прилук Руслан Саливон.

По информации СМИ, скорость авто Долган не превышала 50 км/час. Но машина съехала с дороги и врезалась в забор.

"Часть крепления забора пробила лобовое стекло и ударило спортсменку прямо в голову. Она погибла на месте", - пишет "Обозреватель".

19 июня 21-летняя рекордсменка Национального реестра рекордов Украины в номинации "Самый продолжительный непрерывный бег на беговом тренажере" Екатерина Долган разбилась в ДТП на трассе Киев-Прилуки.

Кто такая Екатерина Долган

Екатерина Долган - кандидат в мастера спорта по легкой атлетике, призер многочисленных соревнований и чемпионатов Украины.

Ранее девушка установила рекорд, преодолев максимальное расстояние на спортивном тренажере. Она пробежала за 5 часов 51 км без перерыва на отдых.

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Автор: Ольга Робейко