Чиновник подрывал обороноспособность Украины накануне полномасштабного вторжения РФ.

Служба безопасности Украины разоблачила на коррупции бывшего руководителя стратегического предприятия оборонно-промышленного комплекса на Львовщине. Его незаконная деятельность привела к фактическому "разоружению" нескольких комплексов украинской ПВО на сумму почти 2,4 млн бюджетных грн.

Как сообщил пресс-центр СБУ, до начала 2022 года фигурант давал необоснованные указания подчиненным на разукомплектование комплексов ПВО, которые привозили на это предприятие для ремонта и модернизации. Затем он присваивал "списанные" детали, которые содержали значительную часть драгоценных металлов.

"Инициированная Службой безопасности экспертиза подтвердила факты преступной схемы. Таким образом, этот чиновник подрывал обороноспособность Украины накануне полномасштабного вторжения РФ. Сейчас фигуранту сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением). Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

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Кроме того, как проинформировали в спецслужбе, проверяется информация о возможной причастности фигуранта к сотрудничеству с российскими спецслужбами.

Российские агенты в Украине

Как сообщал УНИАН, в Харькове разоблачили агентурную сеть РФ, которая собирала компромат на военных ВСУ и корректировала вражеские удары по Харькову. Злоумышленники собирали разведданные о геолокации укрепрайонов и маршрутах перемещения колонн военной техники Сил обороны, в том числе железнодорожным сообщением.

На Николаевщине правоохранители разоблачили российскую агентурную сеть, в состав которой входили бывшие военные, сотрудник горсовета Николаева и представительница благотворительного фонда.

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