Тогда правоохранителям удалось спасти девушку от самоубийства из-за сложных отношений с парнем.

По информации СМИ, скандальную блогершу под ником ttiisshhiinnaa, устроившую погром в номере отеля в Киеве, год назад патрульные полицейские спасли от самоубийства.

Архивное видео правоохранителей опубликовал паблик "Киев Оперативный" в Telegram.

Читайте такжеСкандальная блогерша с друзьями разнесли гостиничный номер в Киеве: опубликованы новые видео"А кого это у нас здесь год назад спасали патрульные? Сегодня же она уже шлет копов на три буквы. Что там по психологической помощи?" – говорится в сообщении.

Правоохранители тогда отправились на место, где девушка пыталась совершить самоубийство и спасли ее. Напоминается, что причиной такого поступка блогерши стали ссоры с парнем.

Разгром блогершей квартир ради хайпа: что известно

1 июня стало известно, что скандальная киевская блогерша ttiisshhiinnaa и ее друзья разнесли снятый ими гостиничный номер. Полную видеохронику "отдыха" девушка публиковала в своих сториз в Instagram.

В марте прошлого года ttiisshhiinnaa уже побывала в подобном скандале. Тогда она разгромила съемную квартиру в ЖК "Комфорт Таун", поскольку заявила, что хозяин квартиры обманул ее.

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Автор: Ольга Робейко