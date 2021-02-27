Следователи Голосеевского района открыли уголовное производство по статье "хулиганство".

В Киеве на улице Ямской 25 февраля произошла стрельба среди активистов, которые пикетировали стройку в Голосеевском районе.

Инцидент произошел у строительного участка, который с 2007 года находится в официальной аренде у ООО “Строительное объединение “Мрия” (компания «Де Резорт Девелопмент» выступает девелопером проекта).

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Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, по предварительной информации, 25 февраля группа лиц приехала на автомобиле к строительной площадке и начала стрелять в воздух, после чего с места происшествия скрылась. Пострадавших нет. На вызов выехали наряды патрульной полиции и следственно-оперативная группа территориального подразделения.

Для задержания правонарушителей в столице ввели специальную полицейскую операцию, в ходе которой задержали два автомобиля стрелков: один в Киеве, второй за пределами столицы.

Следователи Голосеевского района открыли уголовное производство по статье "хулиганство".

В компании застройщика ООО “Де Резорт Девелопмент” прокомментировали инцидент, отметив, что это были внутренние разборки псевдо активистов за право «взимать дань» с застройщика.

"На наш взгляд то, что произошло 25 февраля (стрельба на улице, - УНИАН), это скорее всего похоже на разборки внутри псевдо активистов за право «давить» застройщика. Потому что это не наша охрана, которая находилась внутри строительной площадки. Это какие-то неизвестные нам люди с закрытыми лицами, в спортивных костюмах. Кто из них кто – определить сложно. Нам кажется, что они просто пытались поделить между собой право «взимать дань» с застройщика. Неоднократно они приезжали к нам на строительную площадку, организовано на микроавтобусах, с закрытыми лицами с непонятными предметами в руках – то ли дубинками, то ли арматурой. Первоначально эти «активисты» идентифицировали себя как члены общественного объединения «Твердыня и порядок». На нашу просьбу изложить в письменном виде имеющиеся к нам претензии или требования, или официально ознакомиться с документами на строительство, они не реагировали и не шли ни на какой контакт. Видимо, это не то, что их интересовало", - отметил юрист компании "Де Резорт Девелопмент" Константин Локарев.

Несмотря на наличие разрешительных документов, начиная с февраля 2021 неизвестные лица периодически появляются на въезде в строительную площадку, блокируя проезд техники.

Как отметили в компании застройщика, указанные факты были изложены в заявлениях о возможном совершении уголовного правонарушения, которые подали в Голосеевское управление ГУ Нацполиции в городе Киеве. Но по указанным заявлениям, насколько известно, сведения в реестр досудебных расследований не были внесены вопреки положениям статьи 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"У нашей компании и у компании землевладельца «Мрия» есть все необходимые разрешительные документы – градостроительные условия и ограничения, технические условия, экспертиза проекта, разрешение на строительство, карточка на нарушение благоустройства и т.п. Это строительство ведется абсолютно законно согласно генерального плана г. Киева, в пределах полученных градостроительных условий и ограничений. Несмотря на это начиная с апреля прошлого года и более усиленно и интенсивно в феврале этого года мы столкнулись с появлением, на наш взгляд, странных активистов, которые несмотря на предоставленные документы и ссылки на разрешительную документацию в открытых реестрах, начали блокировать въезд на строительную площадку, делая, во-первых, не возможным нормальное проведение строительных работ, а во-вторых, нанеся таким образом убытки подрядчику из-за простоя цементовозов. Кроме того, эти «активисты» нанесли ущерб имуществу девелопера – сломали несколько секций металопрофильного забора", - сообщил Константин Локарев.

Справка УНИАН. В феврале 2020 года Департамент градостроительства и архитектуры КГГА своим указом выдал ООО “Строительное объединение “Мрия” (землепользователь) и ООО “Де Резорт Девелопмент” (застройщик) ГУО на проектирование строительства многофункционального комплекса с паркингом по ул. Казимира Малевича, 32 (бывшая ул. Василия Боженко, 32) в Голосеевском районе Киева.

На основании полученных градостроительных условий и ограничений и других исходных данных (технических условий) был разработан проект «Строительство многофункционального комплекса с паркингом по ул. Казимира Малевича (бывшая улица Боженко), 32 в Голосеевском районе г.. Киев». Указанная проектная документация прошла экспертизу и была утверждена приказом застройщика и девелопера.

В марте 2020 года застройщиком и девелопером совместно было подано и зарегистрировано органами государственного архитектурно-строительного контроля уведомления о начале выполнения подготовительных работ на земельном участке ИУ 010200730189 (ссылка на реестр разрешительных документов).

После этого, застройщиком было получено карточку на нарушение благоустройства от Департамента городского благоустройства КГГА для установления ограждения (строительного забора) на период подготовительных работ - №20010053-Гл с июня 2020 года.

8 декабря 2020 года застройщиком совместно с девелопером получено от Государственной архитектурно-строительной инспекции Украины разрешение на выполнение строительных работ по проекту, а в феврале 2021 – была оформлена карточка на нарушение благоустройства на период строительных работ (№21010006-Гл).

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Автор: УНИАН