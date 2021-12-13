Подозреваемого, которому грозит до 15 лет тюрьмы, задержали и отправили под стражу.

На Черниговщине полиция задержала мужчину, которого подозревают в убийстве 32-летней женщины на глазах у детей.

Как сообщает сектор коммуникаций Главного управления Нацполиции в Черниговской области, 11 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в сарае вблизи заброшенного домохозяйства в селе Кладьковка обнаружили мужчину, находящегося в розыске за совершение убийства 13 ноября.

Полицейские установили, что 44-летний подозреваемый в убийстве почти месяц скрывался на окрестных полях. По словам задержанного, он питался преимущественно яблоками, а ночевал в стационарной емкости из-под удобрений.

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"С наступлением морозной и снежной погоды мужчина вернулся в село. Он спрятался в сарае заброшенного хозяйства неподалеку от своего дома. Там его обнаружили родственники погибшей сожительницы и вызвали полицию. Мужчина был обессилен, ведь длительное время ничего не ел", - отметили в полиции.

Полицейские задержали подозреваемого, который был объявлен в общегосударственный розыск.

12 декабря суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток.

Задержанному инкриминируют совершение умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

По информации местных СМИ, еще раньше женщина обращалась в полицию относительно насилия со стороны сожителя. В день убийства ее дети также звонили в полицию, сообщая о том, что мужчина избивает их мать. Однако полицейские, приехав в село, не смогли найти дом.

Как сообщал УНИАН, ранее в Изюме Харьковской области трое несовершеннолетних в возрасте 16 и 17 лет напали на мужчину на детской площадке. Группа подростков гуляла на детской площадке, где в то время играли другие дети. Заметив взрослого, который как раз читал книжку, они подошли к нему и совершили нападение.

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Автор: Ирина Синельник