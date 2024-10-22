Заказчиком убийства оказался львовянин, ему уже избрана мера пресечения.

В Одессе убийство главы общественного формирования по охране общественного порядка "Подразделение содействия правоохранительным органам", бизнесмена Геннадия Бейбутяна оказалось инсценировкой. Правоохранители предотвратили преступление и задержали заказчика, который действовал по заданию российских спецслужб.

Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, подозреваемый - львовянин. Он получил от спецслужб РФ заказ на убийство одесского бизнесмена.

Подозреваемый подыскал "киллера", которому пообещал 80 тыс. долларов за выполнение заказа. Также львовянин передал подробную информацию о жертве - фото, привычки, место жительства и работы.

Говорится, что прокуратура вместе с СБУ и полицией предотвратили преступление. В частности, инсценировали убийство главы общественного формирования, фото и видео с окровавленной "жертвой" было предоставлено заказчику.

Организатор преступления задержан после предоставления "доказательств" выполнения заказа. У фигуранта изъят телефон с перепиской с российским куратором, а также боевая граната "Ф-1".

Сейчас мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. В пресс-службе сообщили, что проверяется его причастность к организации посягательств на жизнь других украинских деятелей по заказу спецслужб РФ, а также других преступлений против основ национальной безопасности Украины:

"По предварительным данным, в сентябре 2024 года подозреваемый прибыл в Одессу для выполнения другого задания спецслужб РФ - организации ликвидации известного одесского общественного активиста за вознаграждение в размере 100 тыс. долларов".

Имя второй потенциальной жертвы не разглашается.

Львовянину сообщено о подозрении в покушении на умышленное убийство, совершенное по заказу, и незаконном обращении с боевыми припасами (ч. 2 ст. 15 п. 6, п. 11 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

По данным СБУ, убийство бизнесмена заказала российская спецслужба, которая хотела осуществить "показательную" ликвидацию деятеля, публично поддерживавшего мобилизацию. Таким образом враг хотел посеять панику и дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в регионе.

"Впрочем, украинские правоохранители провели многоходовую операцию и имитировали убийство, чтобы найти и задержать законспирированного вражеского агента. Им оказался 43-летний гражданин Украины, который попал в поле зрения российских спецслужб в 2017 году, когда работал в службе безопасности одного из российских олигархических кланов. После полномасштабного вторжения связь с ним была восстановлена", - рассказали в СБУ.

Чтобы предотвратить убийство бизнесмена и получить доказательства на агента, сотрудники СБУ вывели на него потенциального "исполнителя" убийства. Подставной "киллер" действовал под контролем правоохранителей: приобрел пистолет с патронами, "выполнил" задание и отснял "убитое тело" жертвы на камеру телефона.

Также уточняется, что боевую гранату фигурант имел при себе во время задержания в публичном месте.

"Также установлено, что после успешного выполнения убийства спецслужбы РФ планировали заказать убийства других активистов с публичной проукраинской позицией", - добавляют в СБУ.

Правоохранители задержали российского агента с поличным, когда он собирался передать "доказательства" заказного убийства куратору из РФ. Сейчас решается вопрос о дополнительной квалификации преступных действий задержанного по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

В региональном главке Нацполиции уточнили, что инсценировано убийство 56-летнего жителя Одессы, бизнесмена. Уточняется, что за убийство человека организатору должны были заплатить 80 тысяч долларов, из которых 70 тысяч долларов он пообещал исполнителю.

Как уточнили УНИАН в правоохранительных органах, речь идет о заказном убийстве бизнесмена Геннадия Бейбутяна.

Важные новости Одессы - что уже сообщалось

Напомним, полиция сообщила, что 18 октября покойник с огнестрельными ранениями найден на обочине дороги в пригороде Одессы. Местные общественные деятели заявили, что речь идет о Геннадии Бейбутяне.

Активист Демьян Ганул отметил, что "Подразделение содействия правоохранительным органам" - формирование, которое патрулирует город совместно с полицией во время комендантского часа. Он также заявил, что организация причастна к схеме по "заработку денег" на удостоверениях участника формирования, которое дает бронь от мобилизации.

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