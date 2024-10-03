Директор фестиваля заявил, что показ ленты был важным для украинского оператора.

На кинофестивале Camerimage в Польше покажут скандальный фильм "Ржавчина" с американским актером Алеком Болдуином, во время съемок которого три года назад была убита украинская оператор Галина Гатчинс. Показ ленты запланирован на ноябрь в городе Торунь.

В фильме рассказывается о Гарланде Расте - известном преступнике на Диком Западе. Он пытается спасти своего 13-летнего внука Лукаса, который нечаянно убил фермера и теперь приговорен к смертной казни. Они вместе убегают, спасаясь от преследователей, среди которых и жестокий охотник за головами Фэнтон Ланг.

"Сохранение художественного видения Хатчинс было чрезвычайно сложной задачей как для всей съемочной группы, так и было очень важным для режиссеров, которые хотели выполнить свой долг и завершить ее работу", - говорится в афише на сайте польского фестиваля.

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Директор мероприятия Марек Зидович высказался об украинском операторе и отметил, что показ фильма был бы очень важным для нее. Стоит указать, что на Camerimage основное внимание уделяют именно работе кинооператоров.

"Мы знали, что наше событие было важным для нее, и что она чувствовала себя как дома среди кинематографистов со всего мира, которые собираются в Camerimage уже более 30 лет", - отметил Зидович.

Что известно об убийстве Хатчинс

Галина погибла во время съемок "Ржавчины" в октябре 2021 года. Болдуин репетировал сцену с оружием, но не знал, что оно заряжено. Он должен был направить пистолет на камеру и выстрелить. Однако оружие оказалось заряженным, и Алек попал в украинку.

Из-за сквозного ранения в грудь Хатчинс умерла на месте. Среди пострадавших был и режиссер Джоэл Соуза, но его травма оказалась безопасной для жизни.

Актера обвинили по двум пунктам: "неосторожное применение огнестрельного оружия" и "действие, совершенное с полным пренебрежением или безразличием к безопасности других". Однако в июле этого года состоялся суд, в ходе которого дело было закрыто, а артист признан невиновным.

Напомним, ранее американский режиссер Квентин Тарантино обвинил Алека Болдуина в убийстве украинки.

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