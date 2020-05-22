Массовое убийство на Житомирщине: СМИ сообщают, что стрелок ранен

Брат подозреваемого Виктор изложил другую версию событий в Новоселице.

Брат стрелка Анатолия, убившего семерых АТОшников у пруда в Житомирской области, Виктор утверждает, что тот ранен.

Родственник устроившего массовый расстрел людей изложил иную версию произошедшего, пишет "Сегодня".

По его словам, Анатолий жаловался на вымогательство со стороны местных копов, они якобы требовали деньги и рыбу за аренду.

Читайте такжеПоявились фото с места расстрела 7 человек на Житомирщине

Родственник утверждает, что 21 мая ГБР задержала главу районной полиции за взятку, а вечером к брату приехали знакомые "добровольцы", которые заподозрили его в "подставе".

Виктор говорит, что сначала мужчины действительно выпивали, но потом произошел "наезд", который завершился гибелью гостей.

Он утверждает что Анатолий получил пулевое ранение руки, а у погибших якобы позже нашли в автомобиле арсенал – автомат, карабин, пистолет, с которым "можно идти на передок". Поэтому родственник не верит, что к его брату шли с мирными планами.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 01:00 в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области на берегу пруда во время конфликтной ситуации мужчина из охотничьего ружья расстрелял семерых человек.