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Массовое убийство на Житомирщине: СМИ сообщают, что стрелок ранен

14:42, 22 мая 2020
Происшествия
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Новоселица, где произошла трагедия

Родственник устроившего массовый расстрел людей изложил иную версию произошедшего, пишет "Сегодня".

По его словам, Анатолий жаловался на вымогательство со стороны местных копов, они якобы требовали деньги и рыбу за аренду.

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Родственник утверждает, что 21 мая ГБР задержала главу районной полиции за взятку, а вечером к брату приехали знакомые "добровольцы", которые заподозрили его в "подставе".

Виктор говорит, что сначала мужчины действительно выпивали, но потом произошел "наезд", который завершился гибелью гостей.

Он утверждает что Анатолий получил пулевое ранение руки, а у погибших якобы позже нашли в автомобиле арсенал – автомат, карабин, пистолет, с которым "можно идти на передок". Поэтому родственник не верит, что к его брату шли с мирными планами.

Как сообщал УНИАН, сегодня около 01:00 в селе Новоселица Попельнянского района Житомирской области на берегу пруда во время конфликтной ситуации мужчина из охотничьего ружья расстрелял семерых человек.

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