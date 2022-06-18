Под вражеские удары попали НПЗ и ТЭЦ.

Сегодня, 18 июня, утром российские оккупанты нанесли ракетные удары по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу и ТЭЦ.

Председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин сообщил детали обстрела.

По его словам, 6 российских ракет ударили по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу, который и так не работал, и 2 ракеты – по ТЭЦ.

"К счастью, пострадавших нет. Враг атакует эти объекты не впервые. На месте работают спасатели", - отметил Лунин.

Председатель Полтавской ОВА напомнил, что Кременчугский НПЗ и ТЭЦ за время полномасштабной войны России против Украины, которая началась 24 февраля 2022 года, потерпели крупнейших атак и разрушений среди всей инфраструктуры Полтавщины.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля оккупанты массированно обстреляли Кременчугский нефтеперерабатывающий завод и окружающие склады горюче-смазочных материалов.

Еще девять российских ракет вечером 24 апреля ударили по инфраструктуре Кременчуга. Оккупанты били по местной теплоэлектроцентрали и нефтеперерабатывающему заводу. После этого Лунин сообщил, что инфраструктура Кременчугского НПЗ уничтожена.

Еще 12 ракет по Кременчугу, в частности по НПЗ, россияне выпустили 12 мая.

По информации председателя Полтавской ОВА Дмитрия Лунина, в этом году завод не заработает за причиненные разрушения.

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