Все сотрудники завода оставлены на работе и должны ремонтировать предприятие.

Из-за нанесенных российскими оккупантами разрушений Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу (НПЗ) он не сможет заработать до конца года.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации (ОВА) Дмитрий Лунин в ходе встречи с журналистами региональных СМИ, передает местное издание "Кременчугская газета".

"Кременчугский НПЗ, я так понимаю, в этом году не заработает… Людей там сокращать не планируют. Все люди оставлены на работе и должны ремонтировать предприятие", – сообщил Лунин.

Он добавил, что для города стоит задача возобновить работу Кременчугской ТЭЦ до холодов. Предварительная сумма возобновления работы – до 800 млн грн.

"Акта по ТЭЦ еще нет. Но предварительная сумма: от 500 до 800 млн грн. Мы об этом сообщили в офисе президента и Кабмине. Облсовет может предоставить от 30 до 50 млн грн, плюс город предоставит, и там есть частный инвестор – все вместе мы ТЭЦ должны возродить", – сказал глава ОВА.

Как сообщал УНИАН, девять российских ракет вечером 24 апреля ударили по инфраструктуре Кременчуга. После этого Лунин сообщил, что инфраструктура Кременчугского нефтеперерабатывающего завода уничтожена.

Справка. Кременчугский НПЗ - крупнейший в Украине нефтеперерабатывающий завод проектной мощностью 18,6 млн тонн. В компании 43,05% акций принадлежат государству в лице НАК "Нафтогаз Украины", остальные поделены между Игорем Коломойским и Александром Ярославским.

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