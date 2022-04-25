Дмитрий Лунин отметил, что в ТЭЦ и НПЗ всего попало девять ракет.

Российские военные били ракетами по Кременчугу 24 апреля. В результате погиб один человек, а еще семь получили ранение.

Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

Он отметил, что оккупанты били по местной теплоэлектроцентрали и нефтеперерабатывающему заводу. Всего в Кременчугскую ТЭЦ и НПЗ попали девять ракет.

"Есть значительные разрушения зданий, но все пожары локализованы. Почти во всех районах города из-за обстрела ТЭЦ нет горячей воды", - отметил Лунин.

При этом он указал, что в результате ракетного удара один человек погиб, а еще семь получили ранения разной степени тяжести.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 февраля Россия вторглась на территорию Украины. Путин назвал войну с суверенным государством "специальной военной операцией", призванной якобы "демилитаризовать" и "денацифицировать" страну.

При этом российская армия бомбит не только военные объекты, но и гражданскую инфраструктуру по всей Украине, из-за чего массово гибнут люди. Оккупантов не останавливает даже Пасха.

Так, за 24 апреля российские оккупанты ударили по объектам инфраструктуры Полтавской области пятью ракетами. Позже россияне сбросили еще четыре ракеты.

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