По словам Лунина, экологической катастрофы в регионе нет, а ГСЧС контролирует ситуацию.

Вследствие массированного обстрела Кременчугского НПЗ инфраструктура предприятия полностью уничтожена.

Об этом сообщил председатель Полтавской ОГА Дмитрий Лунин.

"Сегодня оккупанты массированно обстреляли Кременчугский НПЗ и окружающие склады горюче-смазочных материалов. К сожалению, инфраструктура предприятия уничтожена. Завод не работает. Наши спасатели продолжают героически тушить пожар", - говорится в его сообщении.

По его словам, экологической катастрофы в регионе нет, а ГСЧС контролирует ситуацию.

"По состоянию на сейчас пострадали несколько человек, которые получили ожоги, но их жизни ничего не угрожает. Прошу жителей Полтавщины не выстраиваться в очереди за бензином и не создавать искусственный дефицит. В Украине – война, ситуация чрезвычайно сложная, но вполне контролируемая", - отметил Лунин.

Напомним, в Николаеве количество жертв обстрела здания ОГА возросла до 35. Тела погибших продолжают извлекать из-под завалов.

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